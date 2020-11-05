A股快報：滬綜指重上3300點關　兩市融資餘額增36億人幣

內地股市做好，滬深三大股指齊高開，滬綜指重上3,300點關，高開28點或0.86%，報3,305點；深成指高開142點或1.04%，報13,802點；創業板指高開31點或1.15%，報2,782點。

人民銀行進行300億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,400億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,100億元。

此外，周四(5日)有4,000億元中期借貸便利(MLF)到期。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.6895，較上日下調124點子，中止4連升。

截至周三(4日)，上交所融資餘額報7,296.38億元，按日增加13.76億元；深交所融資餘額報6,933.89億元，按日增加22.63億元；兩市合計14,230.27億元，按日增加36.39億元。

內媒報道，通過梳理上市銀行第3季報告發現，在37家A股上市銀行中，只有4家銀行的前十大流通股股東名單中出現了社保基金或養老金組合的身影。值得關注的是，上述兩大投資組合在今年第3季紛紛對所持銀行股份進行減持操作。