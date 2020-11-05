【美國大選膠着】2大最壞情景正要發生…

美國總統大選仍在膠着狀態，市場最擔心的2種情景出現的機會率正不斷上升，分別是拜登勝選但參議院被共和黨掌控，或是選舉結果出現爭議，令美國陷於內政紛亂的漩渦。

外電報道，近日美股反覆，美債孳息率上升，跨資產波動性上升等，都反映了市場對美國大選，尤其是選舉之後引發的爭議感憂慮。

報道引述瑞穗利率策略師Peter McCallum表示，不論是拜登還是特朗普勝選，如果兩黨為選舉結果現爭拗，演變成分裂政府的話，對市場而言就是個關鍵拐點，而這種情況是現在「最有可能」的結果，將衝擊股市和債市。

此外，目前選情是共和黨掌握參議院，民主黨掌握眾議院的情況。若新總統的所屬黨派無法掌控兩院，在推動政策方面必然難以順心。事實上，市場最擔心是兩黨爭執下，大規模的紓困法案推出無期。資料顯示，共和黨主張的紓困法案規模僅5,000億美元，遠低於民主黨的2萬億美元。

不過，瑞銀亞太地區投資長Kelvin Tay認為，如果美國出現分裂政府的話，意味目前的稅制可能會維持不變，可支持企業收益，再加上低利率環境，以及經濟復甦的背景，故對股市仍持樂觀態度。