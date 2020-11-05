【人走茶涼？】傳大債主德銀擬跟特朗普斷絕關係…

美國大選尚未有結果，但暫看選情拜登勝出機會較高，特朗普想推翻結果並不容易。外媒報道，過去20年已向特朗普貸款近20億美元(折合約156億港元)的德意志銀行(Deutsche Bank)，有感與特朗普的關係已成為企業的包袱，欲與之「劃清界線」，一旦特朗普確認敗選，德銀可能會終止與特朗普的金錢往來。

外電引述消息指，德銀之所以有此想法，主要是過去與特朗普的關係，已傷害到企業形象，業務受干擾。由於德銀涉入嚴重的洗錢醜聞，招來參議員呼籲調查，當中就提到德銀與特朗普的關係。此外，由於目前德銀貸給特朗普集團(The Trump Organization)的金錢，主要是高爾夫球場及酒店等業務，而疫情期間這些行業普遍受到嚴重衝擊。

據講，特朗普從1990年代末期與德銀建立金錢關係，目前特朗普家族依然欠德銀3.4億美元(約26億港元)，這些貸款都由特朗普親自擔保，而多年以來，德銀已向特朗普融資超過20億美元(約156億港元)。最擔心的是當拜登勝選，民主黨在國會形成「藍色浪潮」，新的國會班底好可能重新對德銀與特朗普的關係產生興趣，再加上特朗普不再是美國總統後，與之劃清界線，也許可以減少更多監管上的麻煩。