傳iPhone 12及12 Pro由天貓下架 市場估係呢個原因...

內地媒體消息，各商家在衝刺「雙11」銷售之際，蘋果公司(Apple Inc.)天貓旗艦店已將iPhone 12和iPhone 12 Pro下架，原因現階段還不清楚。

市場猜測，可能是蘋果公司不想參與天貓相應的優惠活動，或者說不想讓iPhone 12系列在現階段降價促銷，特別是蘋果公司自己的官方銷售渠道。

今年iPhone 12在中國的銷售策略與去年不同，從10月14日發布後，中國各大電商平台如拼多多、天貓、蘇寧、京東等幾乎以原價銷售，過往的「百億補貼」不復見。事實上，蘋果公司最近發布對經銷商的管制政策後，電商平台持續大額補貼蘋果公司新產品的現象可能將成歷史。

另有外媒報道指，蘋果公司iPhone 12內建一種管理手機耗電量的重要晶片最近面臨供應短缺，有可能威脅到iPhone 12在年底購物旺季的供應。

年底這3個月通常是蘋果公司最繁忙的一季，目前不清楚這種供應短缺對iPhone供給會造成何種程度的影響。知情人士說，雖然有短缺的情況，但供應商仍然可能優先把這種稀有的零件出貨給蘋果公司，而非其他排隊中的客戶。

知情人士透露，電源管理晶片短缺，主因是貿易限制以及疫情導致的供應鏈中斷。華為因為美國禁令大量囤積零組件，導致其他買主能採購的零組件變少，此外，全球電子業還沒從防疫封鎖措施的衝擊中恢復元氣，業界人士預估，供應鏈中斷問題可能持續兩季。

iPhone 12提升拍照功能並支援5G上網，代表電源管理對這款新手機的重要性更甚。10月底發布業績時，蘋果公司行政總裁長庫克曾警告iPhone、Mac、iPad和某些型號的Apple Watch面臨零部件不足的問題。

根據iFixit拆解報告，蘋果公司電源管理晶片供應商不只一家，例如iPhone 12 Pro使用德州儀器的零件控制相機系統的電源，也使用意法半導體及高通的類似晶片管理5G數據機。iPhone 12內也有蘋果公司自行設計電源管理晶片的零件。

蘋果公司周三(4日)收報114.95美元，升4.51美元或4.08%。