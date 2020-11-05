【深度解構】別太高興！美國噩夢未完？投資者如何避險？

全球金融市場正充滿不確定因素。美國總統大選膠着，至今未有明確結果，美股雖有反彈，惟難料能否持續升勢。

回顧2016年特朗普勝選，美股跌了一天就展開長期升勢，皆因特朗普推出大型減稅方案，且美股當時處於相對低水平，減稅效益反映下得以展長期升浪。可如今以美股處於相對高的水平，以及減稅空間有限，若拜登當選更有可能加稅的情況下，美股能否持續升勢，充滿疑問。

早前投行高盛大幅下調歐洲第4季經濟預期，料將收縮2.3%，遠低於原先估計的增長2.2%，主要反映疫情反彈，料明年2月才有望解除封鎖措施。美國的疫情其實與歐洲相似，第4季與明年第1季的經濟不但難有大起色，更持續面臨收縮壓力。

此外，今年3月，美國國會通過2.2萬億美元紓困措施，到底大選後，新一批逾2萬億美元紓困措施會否明朗化，至為關鍵。不過，至9月底，美國2020年財年的預算赤字已升至3.13萬億美元，下年度整體赤字可能增至21.9萬億美元，是GDP的1.04倍。可以說是救也死，不救也死！美國人的噩夢未完，投資者該如何避險？

回顧今年以來，美元指數已經下跌4%。近日高盛預計，2023年前還會再跌15%，故資金避險需求不會減退，料會流往黃金、比特幣等避險資產。事實上，今年黃金價格已升20%，比特幣更大升90%，近日更突破14,000美元關，走勢大勇，足見避險資金已率先行動。

● 虛擬貨幣再成吸金池

據CrypoCompare資料，比特幣自9月末以來上漲逾30%，最新報14,273美元，升3.8%，為2018年以來最強。其他虛擬貨幣同樣做好，以太幣大漲5.91%，萊特幣亦升近半成。

ProChain Capital總裁David Tawil表示，嚴格來說，美國總統懸空時間愈久，加上選民對總統人選缺乏共識，對虛擬貨幣是正面訊號，如果法院被迫介入，動盪和恐懼將持續一段時間。他強調，這些因素將為今年來表現亮眼的虛擬貨幣添翼，表現優於黃金和股市，虛擬貨幣將受到愈益受投資者青睞。

● 2023年前金價朝4000美元關推進

美國全球投資商(U.S. Global Investors)行政總裁Frank Holmes表示，對於黃金來說，美國大選不是民主黨和共和黨之間的藍紅大戰，而是一場「啟動黃金按鈕」的大事件。Holmes認為，鑑於聯儲局的資產負債表擴張及通脹被低估，投資者應該考慮購買房地產和黃金，這也是他認為黃金在2023年之前將攀升至4,000美元的原因之一。

世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，過去4年來，黃金表現強勁的原因很多，儘管美國是推動黃金的重要組成部分，但這並不是唯一的因素，「黃金是一個全球市場」。

全球利率降低、地緣政治風險高企，以及國際貿易緊張局勢使得投資者希望為其投資組合進行避險，在股市價格波動太劇烈之際，投資者還能用黃金來適當降低風險。他認為，高風險和持有黃金的機會成本低，這兩點一直是整體上重要因素。今年迄今美國公債孳息率交易大幅下降，降低了持有黃金的相對機會成本，並使黃金成為更具吸引力的投資。而這些因素不會短期內很快地變動，尤其是利率也不可能近期內上升，Artigas指，這一點不管誰入主白宮都一樣，因為寬鬆貨幣政策是確保經濟適當反彈的重要一招。Artigas提到，倘若競爭激烈、一段時間內結果未明，可能會導致金融市場的不確定時期，推動更多投資者湧向黃金。

因此，任何選舉結果都可能會支撐黃金投資需求。特朗普若勝選，其財務政策會被視為「對商業友好且具建設性」，這會支撐股市正面動能，但貿易的緊張氣氛也會重現，且貨幣政策可能也會很長時間維持寬鬆。如果民主黨拜登勝選，可能導致大眾更高的稅收以及政府預算赤字擴大，以及股市的調整。龐大的財政赤字會提高黃金作為避險投資的吸引力。

RBC財富管理公司總監George Gero表示，美國大選過後，金價可能會反映出「對抗疫情、就業前景的預期」，以及與脫歐和歐元區相關的復甦可能性。他續說，大選後籌措資金的全球投資者將減少，政局和經濟復甦狀況更明朗，黃金價格將成為經濟的風向球以及一種貨幣，而不僅是用來交易，因此至少一開始，金價就可能返回2,000美元。

● 美元看跌 人民幣與中國資產可受惠

美國大選後，美元持續貶值機會較大，美元疲弱將有利人民幣表現。外電引述道明證券資深新興市場經濟學家Mitul Kotecha指出，預計人民幣在中國經濟強勁復甦的背景下將繼續受到支撐，人民幣將繼續帶領亞洲貨幣上升，超越其他新興市場貨幣的表現。

事實上，不少市場評論認為，中國在防疫方面取得成效，經濟基本面較強，加上中美利差帶動資金流入，故不論美國大選結果如何，人民幣前景並不悲觀。

此外，人民幣匯率相對穩定，亦會吸引更多遊資流入中國資產淘金。由於歐美經濟未來兩季都走不出疫情困擾，兩地央行只有繼續放水救市，市場流動性氾濫的情況，不大可能因為美國大選結果而有所改變。可歐美經濟低迷，可供投資的具前景資產選擇並不多，近季資金東渡往亞洲和新興市場的趨勢會持續。中國自7月全面加大開放金融市場，加上經濟復甦較西方國家強，有望食正全球「水源」東渡的潮流，故料人民幣及中國股票將成為避險資金的其中一個落腳點，高增長的中國科企股有望繼續吸引遊資進駐，高估值的情況不會因為美國大選結果而有所改變。

難怪全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近期再重申，看好投資中國前景，更預期人民幣更快成為儲備貨幣。他認為，無論誰贏得總統大選，美國都將面臨更大的赤字，並將發行更多債券，由於全球投資者已經重配美國債券，他們需要多元化投資，這將包括加大對中國的投資。他看好中國債券而不是美國債券，並預計人民幣將從資本流入中受益。中國債券相對其他發達市場的利差，對中國有利；中國目前相較於其他經濟體更快的經濟增速，也對中國有利。隨着全球貨幣實力格局逐漸轉變、資金流入中國，他認為這有助人民幣比目前預期更快的成為儲備貨幣。