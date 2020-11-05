【美國大選膠着】未有結果　何解全球股市升定先？

美國大選結果尚未出爐，不確定因素卻沒有嚇跑投資者，美股連升3日，周三(4日)收市升367點或1.34%。華爾街大好友直指，這反映投資者看重稅改更甚刺激法案。

大選登場之前，市場預期將出現民主黨入主白宮並掌握參、眾兩院的「藍色浪潮」，新政府將推動大規模財政支出以刺激經濟，被視為有利股市。如今選舉結果未定，股市卻依然上漲。CFRA首席投資策略師 Sam Stovall稱，股市周三上漲可能是因為市場如今預期民主黨不大可能加稅和實施新的監管。拜登曾說他將推翻共和黨2017年批准將企業稅率降到 21%的政策，把企業稅率提高到28%，並提高富人稅。

Stovall表示，看起來無論誰入主白宮，股市都會上漲，只是上漲的原因和族群不同。如果管制和分拆的威脅降低，科技股表現會比較突出；假如政府將推出大規模刺激和擴大基礎建設支出工業股和原物料類股會有優異的表現。

Stifel機構股票策略主管Barry Bannister說，兩位候選人差距過小，看不出誰是贏家，但是共和黨可能保住參議院多數，分裂政府意味着拜登若當選可能難以履行競選諾言，撤銷特朗普的削減企業稅政策。Bannister續指，分裂政府代表加稅不再是枱面上的選項；如果加稅，預估將使2021年標普500成分股企業的每股盈利(EPS)折損10%。同時，因為大規模財政支出而使經濟恢復通貨再膨脹（reflation）的可能性降低，這將有利價值股但壓抑標普500成分股企業EPS。因此目前偏好成長股。

Bannister表示，特朗普和拜登都是擴大支出的擁護者，因此白宮由誰當家對刺激計劃而言，沒有參議院來得重要，而參院共和黨人一直反對民主黨人和特朗普政府呼籲的更大規模財政刺激。

美國大選開票至今，共和黨在參議院席次稍微領先民主黨，眾議院仍是民主黨的天下，但席次略有縮減。Stifel原本預測，假如共和黨保住參議院優勢，標普500指數將因大規模刺激計劃可能性降低而面臨拋售，但如今投資者似乎對低稅率更感興趣，且有信心聯儲局會在危急時刻出手救市。Bannister預測，標普500指數將在明年春天漲至3,800點，代表較周三收市價3,443點，有約10%上漲空間。