【全球巨變】2020年總統大選後　美國國力將從此轉弱？

美國總統大選膠着，至今未有結果，民主黨奪參議院控制權的希望渺茫，若拜登入主白宮，各項政策包括提高稅率、大力推動綠色基礎建設，以及擴大健保覆蓋率等，推展工作將困難重重。

若特朗普連任，基於眾議院仍由民主黨掌控，其政府將同處弱勢。特朗普未提出太多新政見，只有「10個月內創造1,000萬個就業機會」，及「要中國負起新冠肺炎蔓延全球的責任」等，其主張進一步減稅的口號不太可能實現。

可以預期，未來4年，誰主白宮也好，美國政府將處於分裂和弱勢。從正面看，國會分歧，可制衡民主黨「進步派」的偏左政策，同約束特朗普的冒進作風；但從壞的方面看，下屆美國政府可能百事難成，經濟紓困措施推行無期、對華政策與國際關係搖擺不定，內部經濟乏善足陳，國際領導地位亦會被弱化，整體國力將從此轉弱，也許反更有利中國崛起。

特朗普主政4年，推動反全球化，美國優先，料萬不到一場疫情令其權力生變，其主張可能無法再持續，反令美國處於劣勢。世事如棋，反正作為全球第一大經濟體的美國不穩定，全球經濟都蒙上重大不明朗因素。更難觸模的是政客的野心，會否為圖扭轉美國劣勢而乘亂掀打熱戰謀翻身。可以預見，美國大選變局只是開端，未來10年美國因素將成全球最大隱患！