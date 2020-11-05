【專家點評】鄧建初：炒股最忌故步自封

股票市場，究竟是銷金窩還是聚寶盆，端看個人炒股修為。找對了道路，勤力去鑽研，這些當然是贏錢不可缺少的首要條件。再下來便是遵守紀律，控制心魔。審視圖表路線的趨勢、懂得判斷新聞真偽性及對股價影響程度、還有就是不要對股票感情用事及太主觀，這都是炒股成功的必要元素。

有經紀朋友在股王價位400元的時候講過，不會買騰訊，因股王曾經一拆五，折合舊股價2000元，她覺得太昂貴了。這是原則性問題，寧願買幾塊錢或者十多廿元一股的，認為比較合理，這樣大價怎麼買得落手呢？跌數十元怎麼算？下跌空間太大了。數元的股票，下跌空間應會較細，安全感強得多。初哥卻認為這個想法缺乏數學邏輯思維。升跌幅度要看百分比，不是看股價升跌銀碼。況且選擇股票要預算入貨後跌多少，不如不要買了吧？怪不得她經常找細眉細眼的股票來炒，不要強股，只愛殘價，輸多贏少是可以預期的。

場內不少朋友，喜歡揸一些「超值」股票。簡而言之，就是價格低殘的股份。他們認為這就是價值投資法，相當於大公司減價般，貨品質素不俗，只不過暫時降低價錢，此時不買，更待何時？殊不知炒股不是四圍格價及貨比三家，而是要參考過去業務表現，來推斷未來發展如何。一言以蔽之，股價走勢是取決於未來前景，公布出來的業績已是過去式，只能用來參考推斷將來業務表現如何，並不是決定股價上升或下跌的根據。可惜大多數股民只記着過去的業績，以致迷信於坊間的一般行貨式評論，一窩蜂追逐股票買入或沽出，果真如一群羊牯般追追逐逐。

太有原則變成機會流失，過分主觀以致故步自封，靈活變通才是生存之道。就以iBond為例，從前少人參與，亦無北水的流入，中籤率不如現在的低得可憐。第一批iBond上市時，坊間普遍評論，都嫌棄回報低，認為炒一隻股票的賺幅大得多。初哥心想，這是政府派錢。於是大膽用了數十萬元來抽，竟然差不多獲全派，沽出後獲利理想。今次已是第七批iBond ，可惜仍有股民不懂iBond ，一開口就問：「會唔會跌破招股價㗎 ？」令筆者哭笑不得。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)