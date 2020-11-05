福布斯中國富豪榜：馬雲連續3年稱冠　馬化騰居次席

新冠肺炎疫情對全球工商業造成損失。不過，疫情並無放慢中國造富巨輪的前進速度。2020年福布斯中國富豪榜有400位上榜者，總財富從一年前的1.29萬億美元飆升至2.11萬億美元。

至於10大富豪排名，可見附表。

此外，近2/3的上榜者的財富在過去一年時間有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。

今年登上中國富豪榜的400位億萬富豪及億萬富豪夫婦的總財富按年增長8,200億美元。與之相比，福布斯9月發布的美國400富豪榜上榜者的總財富只增長了2,400億美元。另今年的中國富豪榜有68位新上榜者，美國富豪榜的新上榜者則只有18位。