福布斯中國富豪榜：馬雲連續3年稱冠 馬化騰居次席
2020年11月05日 11:23
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馬雲（Getty Images圖片）
新冠肺炎疫情對全球工商業造成損失。不過，疫情並無放慢中國造富巨輪的前進速度。2020年福布斯中國富豪榜有400位上榜者，總財富從一年前的1.29萬億美元飆升至2.11萬億美元。
當中，中國首富為阿里巴巴(09988)創辦人馬雲，他已是連續第3年位列榜首，其財富增長72%，至656億美元。值得留意的是，該榜單計算財富值所使用的是10月26日的收市價和人民幣對美元匯率中間價，即未反映11月3日螞蟻集團(06688)由於監管原因暫緩滬港兩地上市。連同馬雲在內，總共有10位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜。
至於排名第2的為騰訊控股(00700)主席馬化騰，身家達到552億美元，一年前為381億美元。他於新一期福布斯中國富豪榜前10名上榜者的財富都高於一年前。
至於10大富豪排名，可見附表。
此外，近2/3的上榜者的財富在過去一年時間有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。
今年登上中國富豪榜的400位億萬富豪及億萬富豪夫婦的總財富按年增長8,200億美元。與之相比，福布斯9月發布的美國400富豪榜上榜者的總財富只增長了2,400億美元。另今年的中國富豪榜有68位新上榜者，美國富豪榜的新上榜者則只有18位。