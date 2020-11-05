港交所將推出恒生科技指數期貨及期權

恒生科技指數期貨及期權分別是相關指數首隻在交易所上市的衍生產品，並與香港交易所旗艦的恒生指數及恒生中國企業指數產品互補。

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，創新科技是證券市場中重要的組成部分，而恒生科技指數已成為科技股在市場表現的重要指標。該所樂於為投資者提供更多選擇，推出新的恒生科技指數期貨及期權。

他相信，恒生科技指數相關產品有助豐富科技板塊的投資機會，並吸引世界各地更多高質素的科技公司參與香港市場。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，恒生科技指數旨在反映香港上市龍頭科技企業的表現及協助市場開發不同指數掛鈎產品，包括衍生投資工具及交易所買賣基金，很高興市場上將推出追蹤恒生科技指數的期貨及期權，並進一步鞏固了恒生科技指數作為該公司第三項旗艦指數的地位。

恒生科技指數於2020年7月推出，追蹤香港市場30隻最大型的科技股。按歷史數據顯示，該指數在2019年全年的增長達36%、截至今年10月底的增長達60%，是次計劃推出的產品可為香港科技板塊提供可行有效的風險管理工具。

香港交易所目前已有4隻與恒生科技指數相關的ETF上市，是次推出的期貨及期權將豐富其恒生科技指數的產品組合。