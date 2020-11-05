【高盛推介】美團突破330元　留意貼價牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(4日)上試320港元水平不果，但收市仍升約6%。周四早段繼續上升，高見334.6元，繼周三再創歷史新高，及後升幅收窄至約2.8%。有券商指美團股價或會進一步走強，並指周三內地有大量資金流入美團，及美團為之後恒指季度評估中的新成分股的主要候選股。

觀察個股輪證資金流向，可見本周資金傾向部署認沽證，周一(2日)至周三皆錄得資金流入，合共約1,500萬元。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧美團，當中過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約62.5億元。

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