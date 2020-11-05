【瑞通推介】恒指升穿牛熊線　牛熊證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注美國總統大選最終結果，道指隔晚最多升821點，收報27,847點，升367點或1.3%，連升3日。納指更上揚3.8%。

恒指周三(4日)收報24,886點，跌53點或0.2%)盤中曾重上兩萬五。周四(5日)早段大漲逾600點，重上25,500點以及250天牛熊分界線(約25,423點)。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,400萬元，反映投資者看好後市向上。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

阿里巴巴持股33%的螞蟻集團暫緩上市，市場預期即使螞蟻日後重新IPO，估值有被下調機會，拖累阿里周三曾瀉逾9%至272元，收市報277.2元，挫7.5%，是表現最差藍籌，成交增至281億元。螞蟻以外，阿里股價亦受周四公布的季度業績表現，以及雙11期間銷售情況牽動。市場預期集團上季收入按年增長30%至1,548億元人民幣，非通用會計準則純利按年增長17%至384億元人民幣。阿里周四早段反彈逾5%，高位重上293元之上，收復50天線。周四有近1.1億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1億元淨流出。

有券商發表報告指，預期在今年底至明年仍有更多來港第二上市或新上市的公司，不認為單一新股可以改變香港交易所的前景，亦無須高估螞蟻集團暫緩H股上市對港股成交額的影響。港交所周三最多挫4.2%，低見362元，其後跌幅逐步收窄，收跌1.6%於371.6元。周四早段升逾2%，高位重返380元關以上，並重越各移動平均線。港交所將於下周三(11日)公布季績。周三有逾2,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流出。

螞蟻上市觸礁，資金轉移流向其他大型科網股。美團周三一度飆近8%，破頂高見319.6元，收市維持6%升幅，報313.8元。美團日前澄清沒有「回A」計劃或時間表，但資金繼續追捧。周四早段續創新高，曾漲逾6%，高見334.6元，其後升勢回順。周三有超過12億元北水淨買入美團。至於輪證資金流，近1.7億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,400萬元淨流入。

小米周三亦狂飆7.8%，收報23.95元，盤中曾升至24.45元的逾1個月高位，是表現最佳藍籌。小米在「雙11」首輪銷售報捷，股價周四早段曾升逾4%，直撲25元，其後曾一度由早段高位倒跌逾半成，再於24元徘徊，暫連升7個交易日，其後升幅收窄。近4,300萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,000萬元淨流入。

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