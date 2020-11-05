【高盛推介】騰訊創新高　留意新上市貼價牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(11月4日)跌約1.6%。周五(5日)早段則跟隨大市發力上漲，高開約3.7%後升幅擴大，高見621港元，繼上周四(10月29日)後再創歷史新高，跑贏大市兼A.T.M.X.中表現最好。

騰訊將於下周公布業績，有券商預期騰訊第3季收入可達1,245億元人民幣，按年升28%；上季非國際財務報告準則純利可達309億元人民幣，按年升26%。該行維持騰訊「增持」評級，目標價上調至650元。

觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約1,000萬元資金流入。而牛證則於周二(11月3日)及周三共錄得約5,830萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續追捧騰訊，當中過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共超過110億元。

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