瑞銀財富管理：中期看好股市　強周期性股份先行

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele表示，拜登贏得總統寶座，以及共和黨保住參議院的機會上升。若事成，意味財政刺激規模將較預期少，目前該行預計刺激規模最多1萬億美元，相當於美國國內生產總值(GDP)的5%，而不是民主黨大勝的「藍色浪潮」下的逾2萬億美元。不過，刺激計劃很可能包括增加失業救濟金，以及用於薪資保障計劃的額外資金等，於經濟復甦的重要因素。

瑞銀財富管理維持中期看好股市，即使財政刺激措施規模或較預期少，但依然為經濟提供支持。另外，預期新冠肺炎疫苗將在明年第二季廣泛使用。在美國大選以及其他市場動態交織影響下，認為投資者可考慮以多元化投資來迎接後市。

該行認為，股市的下一波升浪很可能由周期性較強的行業所推動，在預計國會將推出大規模刺激計劃以支持經濟增長，利好美國中型股。若拜登政府當選，更嚴格地執行環保立法，利好能源效率、基礎設施和綠色能源板塊，而貿易政策的不確定性降低，有利於亞洲和中國股票。

美元方面，Mark Haefele指出，新一輪財政刺激力度少於藍色浪潮情景，或降低美元的短期壓力。不過，該行認為美元將會在中長期內貶值，因其相對於其他G10貨幣的息差已不具吸引力。而聯邦預算支出仍維持較高水準，在美國居民儲蓄率開始下降，且經常帳赤字上升，意味美國對外部融資的需求更高。市場愈發關注美國的債務規模將不利於美元的避險需求。中長期而言，看好G10貨幣兌美元，包括歐元、英鎊，以及瑞郎和日圓兩個「更佳」避險選擇。部份高息新興市場貨幣和亞太貨幣也可能受益。而隨着時間邁向2021年，以美元計價的黃金將獲得小幅提振。

他提到，政治僵局或產生一些正面影響，共和黨掌控參議院使得公司稅或個人所得稅不太可能在未來幾年內大幅調升。儘管民主黨政府可能收緊環保和其他法規，政治僵局也降低了立法創建公共醫保選擇(public option)或嚴厲懲罰化石燃料行業的可能性。廣泛而言，國會由兩黨分別掌控，政策大幅改變的可能性降低，提升政治的可預測性，並減少經濟不確定性，從而降低市場波動。