美國大選：景順料拜登對中國態度肯定有更多考量

美國總統大選結果漸趨明朗，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，由於民主黨大勝未有出現，加上推出相應重大財政刺激措施的預期落空，投資者將從周期性及價值型股票轉向增長型及科技股，而美元亦預計會從目前的水平貶值至今年年底，甚至2021年。

他認為，隨着政治風險消除，將看到資金從國債和美元等避險資產轉向更多風險資產，包括股票，VIX(波動率指數)開始走低，這將使新興市場特別是新興亞洲資產受惠。

趙氏提到，拜登入主白宮，雖然目前看不到中美關係會有轉彎餘地，但認為拜登對中國的態度肯定會有更多的考量，而特朗普主政下的白宮作出的激進言論及所引起的亞太地區市場動盪肯定會消失，亞洲將受惠於中美關係的重設。

另外，他預期，拜登擔任總統，而參眾兩院分庭抗禮，2021年的經濟援助計劃規模將少得多，美國國會很可能在年底之前通過一項總值約1.5億美元的財政刺激法案，相信對全球風險資產將有小量提振作用。除此以外，在共和黨控制的參議院下，額外的重大財政刺激措施，以及拜登政綱中的重要基礎設施刺激計劃，包括專注於綠色能源的投資，獲得通過的機會將大大減少。