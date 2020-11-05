茅台集團發債竟未足額募資　原因係…

貴州茅台母公司茅台集團周三(4日)詢價的7年期公司債，票面利率定於3%，最終發行量為130億元人民幣(下同)，低於此前計劃的150億元。

外電報道，去年同期華為首次發行的3年期中期票據發行利率3.48%，比同期其他公司債的平均利率低48個基點，甚至比中石油、國家電投等AAA級的央企債券利率還低。而葛洲壩集團周三公告的2年期和3年期債券利率均不超過2.5%。

報道引述申萬宏源證券分析師孟祥娟表示，從投資者角度看，茅台的新債性價比低，跟國開債相比沒甚麼優勢，作為信用債投資，還要佔用機構的風險資產，市場可能不會特別熱衷。這是貴州茅台的母公司茅台集團首次登陸債券市場。

茅台集團9月16日申請在上海交易所發行不超過150億元面向合格投資者的公開發行債券項目獲得上交所受理。根據當時的公告，此次債券發行期限為不超過7年期(含7年)，主承銷商為五礦證券。

為了這次發債，茅台集團首次披露財務數據，集團2019年和2020年上半年營收分別為1,003.1億元和528.7億元；淨利潤高達471.9億元、259.3億元；經營活動現金流1,163.83億元、545.86億元；總資產約1,164億元。去年，茅台集團旗下上市公司貴州茅台派發高達183億元的分紅，創出歷年之最！