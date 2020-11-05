【市後重點睇】金價高見1913美元　道期升338點

美匯指數跌至93.32，離岸人民幣(CNH)企6.6316，港匯處7.7548，美元兌日圓處104.33，歐元升至1.1743，英鎊報1.3026。金價高見1,913美元。油價跌逾1%，布油及紐油分別報40.58美元及38.52美元。道指期貨上升338點。

●市後關注點

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第3季非農生產力

●【全球攬炒】印尼第3季GDP萎縮3.49%，逾廿年來首陷衰退。

●港交所將推出恒生科技指數期貨及期權。

●福布斯中國富豪榜：馬雲連續3年稱冠，馬化騰居次席。

●英倫銀行維持利率不變，擴大買債總規模至8950億鎊。

●IATA：9月全球航空客運收入按年大跌72.8%。

●美國大選：懶理政局翻天，基金經理繼續押注三大主題。

●美國經濟何去何從？誰當總統非關鍵，重點人物是他...

●【全球巨變】2020年總統大選後，美國國力將從此轉弱？

●美國大選：

-未有結果，何解全球股市升定先？

-2大最壞情景正要發生…

-比特幣突破14,000美元關，逾兩年最強。

-景順料拜登對中國態度肯定有更多考量。

-特朗普選情落後，累內地公司「中靶」。

●【和氣生財】T-Mobile付15.6億罰款解決Sprint補貼調查。

●【全球救市】傳英倫銀行考慮實施負利率，另擴大買債目標。

●新冠肺炎：傳英國連鎖超市Sainsbury's擬裁員3,000人。