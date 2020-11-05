【市後重點睇】金價高見1913美元 道期升338點
2020年11月05日 16:11
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美匯指數跌至93.32，離岸人民幣(CNH)企6.6316，港匯處7.7548，美元兌日圓處104.33，歐元升至1.1743，英鎊報1.3026。金價高見1,913美元。油價跌逾1%，布油及紐油分別報40.58美元及38.52美元。道指期貨上升338點。
●市後關注點
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第3季非農生產力
●港股高開高收，恒生指數全日收報25,695點，升809點或3.25%，重上250天牛熊分界線，並為9月3日以來首次再度企穩25,000點關收市。國企指數全日收報10,478點，升379點或3.76%，主板成交1,766億港元。恒生科技首度突破8,000點大關，收報8,181點創新高，升422點或5.45%。阿里巴巴反彈6.27%，收報294.6元。騰訊收市升6.2%，報625元再創歷史新高。京東集團飆9.39%，收報361元；美團升5.03%，收報329.6元，兩股齊創新高。小米集團收報24.25元，升1.25%。https://bit.ly/363e9EE
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●美國大選：
-未有結果，何解全球股市升定先？
-2大最壞情景正要發生…
-比特幣突破14,000美元關，逾兩年最強。
-景順料拜登對中國態度肯定有更多考量。
-特朗普選情落後，累內地公司「中靶」。
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