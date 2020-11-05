法國外貿銀行：美大選結果及螞蟻IPO未明　港市場恐更波動

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，螞蟻集團的H股已共吸引1.3萬億港元 (折合1,680億美元)的認購，凍結金額相當於香港本地生產總值(GDP)48%的資金，反映香港對金融的高度依賴。

他表示，本港即將迎來全球歷史上規模最大的首次公開募股(IPO)之際，螞蟻集團在最後關頭被迫踩下刹車，該集團原計劃在港交所和上交所同時上市，籌集高達2,670億港元，目前尚不清楚該集團何時可以重啟上市進程。

他提到，自今年8月該集團IPO首次引發討論以來，用以衡量銀行體系流動性的香港銀行體系總結餘增加了2,640億港元，相當於香港GDP的10%。由於流動性過剩，港元與美元之間現匯及大部分期限遠期匯率息差幾乎消失，表明市場預期港元趨強。

他又表示，之前大量中國企業在本港二次上市，大量的流動性加劇了港元的升值壓力，促使金管局多次承接美元沽盤及向市場注資，令港元匯率處於交易區間內。

他又稱，本港股市市值自上年以來增長了243%，是本港今年10月GDP的15.6倍。銀行資產自2009年以後也擴大了245%，是GDP的9.4倍，意味着金融資產增長比經濟增長快得多。他亦表示，在上年本港資產及財富管理業務中，有64％的資產來自海外投資者。

整體而言，大量正在等待的IPO是近期資本流入香港的主要原因，但當新股熱潮退去時，流動性和港元的狀況可能會發生根本性的變化，若螞蟻集團IPO未來難確定何時進行，為認購股票而流入香港的資金則毋須一定留在香港，進而減少過度的流動性和港元的升值壓力。

他補充，美國大選激烈進行、螞蟻集團上市的結果，以及本港金融規模的擴大皆令本港市場未來可能更波動。