新iBond截購！滙豐認購額為上批2倍 申請宗數大增
2020年11月05日 17:54
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新一批通脹掛鈎債券(iBond)今日(5日)截止認購，各銀行均表示今年iBond認購反應較2016年(即上一批iBond)熱烈。
滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的2倍，申請宗數亦超越2016年的水平。以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。
恒生銀行(00011)表示，客戶的平均認購金額較過往大幅提高，與2016年比較升幅接近一倍。總認購金額方面，今次透過恒生申請iBond的總金額亦超越過往多次的個別總額。另外，明顯地客戶今次傾向透過網上銀行認購。
上海商業銀行表示，客戶的平均認購金額較2016年已錄得約一倍增長。另外，本行一向會不時考慮不同因素，如客戶關係及市場情況等，因應個別情況提供具競爭力的存息。
大新銀行(02356)今年認購iBond的反應理想，並超越2016年iBond認購的反應，經分行進行認購之申請較透過網上渠道認購多，有關iBond退款優惠之詳情將於稍後公布。
耀才證券(01428)表示，該行有近2萬名客戶認購，總認購額近10億元。
中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港iBond認購金額持續上升，反映認購熱烈，該行今年新增手機銀行渠道，方便客戶認購iBond，除了帶動是次認購金額於早前已超越2016年的總認購金額外，截至昨日(4日)，更突破該行於2012年最高的總認購金額水平，電子渠道認購佔比顯著上升至超過7成。
中信銀行(國際)表示，截至今天接獲之iBond認購累積總金額比上一批iBond累積總金額上升接近9成，認購情況熱烈。最高認購金額為300萬元，平均認購金額約為9萬元。
招商永隆銀行表示，平均認購金額為港幣10萬元，經該行認購iBond金額已較2016年時之總認購金額多1.8倍，認購人數增3成，是次經該行電子渠道認購佔78%。