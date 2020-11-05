新盤UPDATES：大批新盤排隊推售　市區一手屢錄承接

大批新盤排隊推售，市場認購反應繼續向好，屯門大型上車盤繼首輪銷售熱銷之後，星期日緊接進行的第2輪發售單位，亦吸引大批買家入票認購。同時，市區一手單位屢錄承接，做價亦相當理想。

帝御‧星濤暫錄3,414票 料下周初再提價加推

多個新盤連環加推單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧星濤截至周四(5日)晚已錄3,414張入票登記，超額認購逾26倍，當中地產代理入票佔81張。項目將於星期日推售123伙，明晚截止接受認購，料最快下周初再度加推單位，具有加價空間。

他透露，項目會所提供多元化遊艇會娛樂設施，其中由3個多功能空間組成的Club Royale Party Room，當中「樂作坊」可作繪畫及手藝工作區，舉行Art Jam等活動、「廚藝天地」可讓住戶與親朋好友共享烹飪樂趣，而「視聽娛樂圈」則提供共聚空間，共賞電影劇集及享受卡拉OK之樂。

同時，為了讓住戶享受樓盤前臨「五灣一脈」的獨特優勢，發展商特別與香港滑水總會合作，提供星級滑水課程及服務。

家壹連天台特色戶呎價逾2.4萬元售出

尖沙咀新盤本木設172伙 最快月內開售

年底前發展商推盤攻勢愈來愈密集。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下尖沙咀德成街住宅項目命名為本木，共提供172個住宅單位，地庫更設有兩層停車場。該盤單位間隔多元化，涵蓋開放式至3房。當中2房及3房單位佔約27%，1房戶佔約56%，而開放式單位則佔約17%，預計關鍵日期為2021年4月30日。

他透露，項目示範單位設於尖沙咀美麗華廣場，當中設有一個無改動示範單位，而搭建工程即將竣工，預計月內可正式開放予公眾參觀，預期項目最快有機會於本月內推售。

恆大‧睿峰特色戶呎售2.65萬元破頂

長沙灣恆大‧睿峰以招標形式售出頂層連平台特色單位，為東翼36樓B室，實用面積758方呎，屬3房1套房間隔，平台面積96方呎，以2,008.7萬元售出，呎價2.65萬元創項目新高。因應市場需求，項目於周五(5日)加推98伙應市，當中包括71個2房單位及11個3房單位，以及5個開放式單位及11個1房單位，實用面積由224至639方呎。

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY沽3伙 套近四千萬

遠中集團香港區資產管理總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY新近連沽3伙，全屬1房單位，售價合共3,927.2萬。該盤開售至今累沽18個單位，當中78%買家採用長達4年先住後付計劃入市。