慎防升市陷阱！後大選時代投資應如何部署？

環球股市在美國總統選舉結果公布前夕連日炒高，惟慎防是暴風雨前夕的升市陷阱！新加坡貿易與工業部部長陳振聲警告，不論誰勝出大選，新的白宮主人均要團結國家以應對全球化及數碼化的挑戰，否則衝擊足以傷害全球經濟體系，甚至令其分崩離析！專家亦警告，選舉過後勢出現連串爭端及社會動盪，市場風險大增，籲投資者當前要做好求生準備，靈活調配黃金、股市、外幣以及樓市等各類資產，以減低金融動盪對個人投資的衝擊。

●外幣及黃金：美元注定弱勢 黃金料升穿2000美元

反映美元兌主要外幣的美匯指數年內跌逾3%，顯示市場預計不論誰當選總統，美元也會維持弱勢。

投資界普遍認為，美息會維持低企一段相當長的時間，加上美國會繼續「放水」並大印銀紙，明言美元不可能轉趨強悍，甚或呈一浪低於一浪的格局。

光大新鴻基外匯策略師任曉平看好澳元表現，因澳洲相對其他歐美國家更有效控制疫情，並已開始放寬封關措施，料經濟復甦迅速，澳元上望75美仙（每澳元兌5.815港元）。反而，人民幣近期已累升不少，在岸人民幣升抵6.62兌每美元（約每百港元兌85人民幣）水平將封頂。

而黃金向來是主流的避險工具，僑鑫金融集團大宗商品主管張強生指，總統大選過後很可能需重新點票，令市場的不確定性提高。惟由於金價年內已累升逾26%，近日回吐至每安士1,917美元，年內難以重上2,000美元高位。僑鑫金融集團大宗商品主管張強生則料金價跌至約1,800美元將吸引大量買家，但升穿2,000美元須等待半年時間。

●環球股市：新興市場負面衝擊最輕微

近期環球股市牛市乍現，但實際上「熊蹤」隨時出現！蜂投財富資產管理董事總經理史理生認為，市場擔憂大選結果出爐後，美國會出現大型示威、罷工潮，使美股首當其衝受到最大影響，並拖垮全球主要股市，包括香港及疫情尚未穩定的歐洲。他續指，由於內地金融市場尚未完全開放，且當地疫情已受控，相對而言，新興市場尤其內地股市所受的負面衝擊最輕微。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強預計，大選過後，拜登或特朗普的支持者可能會爆發衝突，增添市場風險，同時拖累經濟復甦進度，料令美國、甚至全球股市短期出現震盪。不過，他預計，即使香港恒生指數在大選後會回調，其下跌幅度亦有限，支持位為24,000點。

●環球樓市：低息環境起到正面作用

地產界人士預料，無論誰當選，市場普遍預期美息會長期維持低位，資金將投入「磚頭」以避險。而香港樓市雖受疫情影響出現回落，惟住宅供應仍短缺，估計樓價至年底有機會回升3至5%；至於海外樓市，則看好新加坡及英國物業。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，短期內本港樓市仍有波動，出現零星減價情況，但隨着美國總統選舉結束，後市走勢及中美關係轉趨明朗，加上低息環境及環球資金充裕下，對樓市起正面作用。

至於環球樓市方面，中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛指，新加坡早前已宣布通關，料當地樓市表現平穩，會吸引一批高端中產買家追捧。而由於英國容許持BNO港人可申請移居當地，加上原有的物業印花稅的寬免期措施，令近月英國樓市都明顯轉旺。

●投資組合分布

美國總統大選後，資產市場波動性勢增。安柏環球投資部總監梁偉民表示，不論未來4年白宮主人是誰，疫情對經濟的衝擊也是牽動股市表現的重要因素。以打工仔的強積金為例，宜先做好風險管理，趁高減持股票基金，轉入波動性較低的貨幣市場基金、環球債券基金或港元債券基金。

他補充，環球資產市場中長期較受全球央行未來2、3年維持量化寬鬆政策影響，中等風險承受能力的投資者可持有60至70%的股票類資產，以及30至40%的債券資產。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎認同，不論誰人當選美國總統，股票資產也應趁高位減持。他建議年輕人應把股票比例降至約60%，待出現顯著跌市後才逐步買回股票。黃金可持有30%比重，因低息、經濟前景不明、地緣政局緊張等因素皆有利金價。其餘10%可以是存款、外幣和債券類資產。中年人和富裕人士的股票比重亦可減少。（見附表）