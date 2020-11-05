【悲情樓市】辣招期未滿照走貨　銀湖．天峰低於市價沽

後市去向未明，加上環球經濟短期內料走下坡，部分二手業主辣招期仍未屆滿都要出貨。馬鞍山銀湖．天峰套三房單位，以1,000萬元低市價沽，連同額外印花稅後使費，料屬近平手離場。單幢樓迷你盤情況更慘淡，尖沙咀匯萃開放式單位，約5年間帳面貶值達20%。

●銀湖．天峰以1,000萬元低市價沽

美聯陳少鴻表示，上述銀湖．天峰5座中層F室，實用面積700方呎，原業主2015年以875萬元購入自用，去年物業由兩個私人名持有轉為一個，屬內部轉讓，作價900萬元。雖然轉手需付「半份」額外印花稅約50萬元，料因換貨仍沽出上址，呎價約14,286元，以同類型單位市值約1,070萬元計，是次成交低市價約6.5%。

她續認為，樓市辣招鎖死市場購買力，撤辣可即時釋放該批購買力，物業市場交投轉旺，同時推動整體經濟步伐。

●傲瀧連錄兩宗帳面貶值轉手

此外，樓價回落，有業主苦等辣招期滿，亦難獲利離場。世紀21奇豐廖振雄透露，清水灣傲瀧近期一口氣連錄兩宗帳面貶值轉手個案。其中9座中層套三房單位，實用面積968方呎，以1,580萬元售出，呎價約16,322元，約三年帳面低約4.2%。

另一個16座中層同面積單位，近期都以1,650萬元轉手，較3年前入貨價低約30萬元，呎價17,045元。事實上，雖然上述兩伙都以低於購入價沽出，但樓價未扣除入貨時所得回贈或優惠。

●匯萃賣出價帳面貶值約120萬

迷你單位需求大減，個別業主蝕讓「跳船」。資料顯示，匯萃一個高層單位，剛以478萬元登記售出，與2015年購入價約598.9萬元相比，帳面已低約120.9萬元，當中未計算其他使費。若以單位實用面積219方呎計，呎價約21,826元。

市場續錄低價買賣。市場消息稱，荃灣海之戀．愛炫美2A座中層單位，實用面積1,162方呎，以約2,200萬元售出，呎價18,933元，屬低市價。原業主持貨約3年即沽，帳面僅升值不足10%。

●青衣盈翠半島逾兩年來首低於800萬元

此外，鄰區青衣盈翠半島逾兩年來首見樓價低於800萬元。美聯黃淑賢表示，屋苑9座中低層B室，實用面積432方呎，僅以795萬元沽出，呎價18,403元。據了解，上址為該屋苑面積最細單位，向來成交不多。

●瓏璽四房特色戶累劈6,000元租出

住宅租賃市況同樣向下，各類單位業主紛紛減租吸客。西南九龍瓏璽一個四房特色戶，放租約1個月，累劈6,000元或約8%租出，呎租約45.8元。

香港置業翁嘉慧表示，上址為瓏璽8座極高層B室，實用面積約1,506方呎，連296方呎平台，以約7.5萬元放租約1個月，吸引區內客洽詢，議價後減價租出，成交月租約6.9萬。新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

●旺角MOD 595兩房戶租金減約10%

細單位減幅更明顯。該行麥紫軒指，旺角MOD 595中層A室兩房戶，實用面積約483方呎，以約1.9萬元放租兩日，即減價2,000元，獲租客以1.7萬元承租，呎租35.2元，減幅約10%。

●屯門華都花園租金減約4.2%

屯門市中心租盤都不能幸免。利嘉閣梁桂華指，屯門華都花園4座低層H室，實用面積約435方呎，減價500元或約4.2%，近日以11,500元租出，呎租約26元。

事實上，業主減租，拖累個別單位租金回報率下跌。差餉物業估價署公布，截至九月底實用面積約753至1,075方呎的中型私人住宅單位，其租金回報率由2.2%下跌至2.1%，其餘四類則維持不變。