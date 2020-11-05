樓價UPDATES：外區客東涌「尋寶」　映灣園兩房590萬易手

東涌二手市減價盤湧現，吸引外區客到區內「尋寶」。其中指標映灣園兩房單位，去年中嘗試以650萬元連租約放盤，近日終減至590萬元交吉沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區淺水灣松苑低層A室，實用面積約1,917方呎，四房雙套房連工人套間隔，望海景，日前終以120,000元獲承租，實用呎租約63元，上述為屋苑11月首宗租賃成交，現時約有1個放盤提供，最低月租由120,000元起。

●北角威景臺D座低層1室，實用面積700方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,200萬元承接，實用呎價17,143元，低市價約10%，原業主早於1997年8月購入單位自住，當時作價650萬元，持貨23年沽售，帳面獲利550萬元，單位期內升值約85%

●筲箕灣星灣峰極高層C室，實用面積432方呎，兩房間隔，望山景，叫價868萬元，最終願減38萬元以830萬元易手，實用呎價19,213元，買家屬於首次置業，原業主於2005年以285萬元買入，持貨15年，帳面獲利545萬元。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨11月暫錄2宗買賣，其中5期蘭秀道5號高層B室，實用面積509方呎，原則兩房間隔，最初開價770萬元，現以768萬元成交，實用呎價15,088元，新買家為同區上車客，原業主於2014年11月以558萬元買入，持貨剛剛6年，現轉手帳面獲利210萬元離場。

●西南九龍瓏璽8座極高層特色戶，四房連雙套房間隔，實用面積約1,506方呎，建築面積約1,871方呎，連296方呎平台，以約75,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價6,000元或約8%，以69,000元租出，實用呎租約45.8元，新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

●旺角MOD 595中層A室，兩房間隔，望市景，實用面積約483方呎，以約19,000元放租兩天，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元或約10.5%，以17,000元租出，實用呎租約35.2元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●鑽石山夾屋悅庭軒1座高層G室，實用面積581方呎，套三房間隔，開價1,080萬元，放盤3個月，勁減120萬元，減幅11.1%，最終以960萬元成交，實用呎價16,523元，原業主於2009年購入上址，當時作價326萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利634萬元。

●茶果嶺麗港城錄11月首宗買賣，單位為22座高層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，望海景，議價後以815萬元易手，實用呎價15,764元，上址原業主於2016年6月以585萬元買入，持貨4年，現轉手帳面獲利230萬元離場，單位期內升值39%。

●將軍澳緻藍天11月暫錄3宗買賣，交投明顯加快，其中1座右翼中層C室，實用面積756方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初開價1,200萬元，現累減140萬元，以1,060萬元成交，實用呎價14,021元，原業主於2015年4月以627.4萬元買入，持貨逾5年轉手帳面獲利432.6萬元離場，單位升值約69%。

●將軍澳維景灣畔15座中層E室，兩房間隔，實用面積約503方呎，以830萬元放盤3日，即獲外區客接洽，議價後減價22萬元，以約808萬元成交，實用呎價約16,064元，低市價約2%，新買家為分支客，睇樓3次即入市。

－－－－－－

新界區

●東涌映灣園交投暢旺，4日錄3宗買賣，包括3座低層E室，實用面積518方呎，兩房間隔，享山景，去年中嘗試以650萬元連租約放盤，礙於無樓睇，市場反應冷淡，之後索性封盤不賣，今年3月租約完結，隨即調整叫價以616萬元交吉放盤，新近減至590萬元易手，實用呎價11,390元，新買家為外區客。

●青衣盈翠半島6座低層G室，實用面積約670方呎，套三房間隔，開價約1,180萬元放售逾兩個月，吸引區內客洽商承接，客人早前一直物色盤源，欲購入單位送贈父母居住，雙方數度議價後，終以1,070萬元成交，實用呎價約15,970元。

●天水圍居屋天祐苑A座低層12室，實用面積546方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內客垂青，租客表示家人亦居於同屋苑，方便照應，考慮到同屋苑的租盤選擇不多，雙方租期又可以配合，遂便決定以10,000元即睇即租，實用呎租18.3元，如以同類型單位銀行估價約515萬元計算，單位租金回報率達2.3厘。

●沙田第一城本月暫錄7宗買賣，包括30座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，開價約745萬元，議價後以728萬元易手，實用呎價16,142元，原業主則於1999年以207萬元購入單位，持貨21年，是次沽出單位獲利521萬元離場，單位升值約2.5倍。

●馬鞍山薈朗1座中層B2室，實用面積221方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以408萬元易手，實用呎價18,462元，原業主於2016年以290萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約118萬元離場，單位升值約41%。