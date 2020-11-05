螞蟻小額貸款成風眼　阿里張勇避談佔電商交易額

張勇於發問環節之前表示，阿里正積極評估螞蟻監管環境改變之影響，並會因應地採取適當措施。

螞蟻於2014年推出「花唄」產品，招股文件形容它是「中國最早的數碼化循環無抵押消費貸款之一，可用於日常消費支付」；翌年再推出「借唄」，招股文件形容它是「額度最高的短期數碼化無抵押消費信貸產品……以滿足在我們平台上積澱了一定信用紀錄的用戶的更高消費需求」。

「花唄」的最低貸款額度為20元(人民幣‧下同)，可享40日免息，而「借唄」的最低貸款額度為1,000元，不設免息，兩者均可有3至12個月還款期。「唄」在北方話的意思相當於廣東話的「囉」，「花唄」的含義大致是「想使錢？使囉」。

除此之外，阿里剛舉行的投行分析員會議中，沒有任何關於螞蟻以至阿里金融業務的發問。