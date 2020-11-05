螞蟻小額貸款成風眼 阿里張勇避談佔電商交易額
2020年11月05日 22:20
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張勇
螞蟻集團(06688)世紀上市變「世紀撻Q」，原因是內地準備收緊網絡小額貸款的監管，其小額消費貸款服務「花唄」及「借唄」頓成風眼。被問到它在阿里電商平台交易額當中佔多大比例，阿里巴巴(09988)主席兼首席執行官張勇沒有直接回應，指小貸服務與支付寶一樣乃阿里增進消費者體驗的途徑，電商平台不但幫他們找到想要的商品，還給予多樣靈活的付款選擇，阿里會繼續循便利客戶的原則發展。
張勇於發問環節之前表示，阿里正積極評估螞蟻監管環境改變之影響，並會因應地採取適當措施。
螞蟻於2014年推出「花唄」產品，招股文件形容它是「中國最早的數碼化循環無抵押消費貸款之一，可用於日常消費支付」；翌年再推出「借唄」，招股文件形容它是「額度最高的短期數碼化無抵押消費信貸產品……以滿足在我們平台上積澱了一定信用紀錄的用戶的更高消費需求」。
「花唄」的最低貸款額度為20元(人民幣‧下同)，可享40日免息，而「借唄」的最低貸款額度為1,000元，不設免息，兩者均可有3至12個月還款期。「唄」在北方話的意思相當於廣東話的「囉」，「花唄」的含義大致是「想使錢？使囉」。
除此之外，阿里剛舉行的投行分析員會議中，沒有任何關於螞蟻以至阿里金融業務的發問。