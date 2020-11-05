阿里巴巴：料雲計算業務EBITA明年扭虧為盈

阿里上季核心商業業務之EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)毛利率按年跌3個百分點至35.1%，比2年前季季高於40%有所下滑。張勇表示，阿里為了客戶增長等原因主動加大投資，市場應該更多重視EBITA本身的增長速度，可以像阿里錄得20%以上增長的電商公司放眼國際實屬罕見。就內地網企紛紛重金投資社區團購服務，他表示，阿里有關業務的主要戰場在低線城市和農村，市場尚在早前發展階段，關鍵是提高用戶體驗吸引民眾採用，阿里本身的發展條件最好。

雲計算方面，上季收入按年增長逾60%至148.99億元，主要是來自互聯網、金融及零售行業的客戶收入有增長，期內EBITA虧損(除息、稅及攤銷前虧損)按年縮窄約七成至1.56億元，EBITA虧損率按年縮窄4.56個百分點至僅1.04%。

首席財務官武衛重申，雲計算EBITA將於截至明年3月底止的半年內轉正，長遠而言利潤率沒有理由會達不到國際雲計算同業的水平，現階段重點工作是繼續擴大市場領先優勢。她又指，9月底時六成A股上市公司都是阿里雲的客戶，客均消費額按年大增45%。

阿里上季錄得菜鳥物流服務收入按年增長72.85%，主要是跨境及全球零售商業業務單均收入，跟已履約訂單量雙雙增長。送外賣服務「餓了麼」等的本地生活服務，收入按年增長29.32%。