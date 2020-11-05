美股道指早段再漲462點　阿里業績後跌逾3%

儘管美國大選未有最終結果，但形勢日趨明朗，美股道指繼周三(4日)勁升370點後，周四(5日)早段續漲462點，報28,309點，以科技股為主的納指再升255點，至11,816點。市場注視美國聯儲局於香港時間周五(6日)凌晨公布的議息結果。

科技股成為大選後升市最大動力，亞馬遜及Facebook繼周三分別升逾6%及8%後，周四早段再漲2.17%及0.67%，至3,311.4美元及289.31美元。

消息指蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 12的晶片供應緊張，股價仍漲1.19%至117.13美元。

晶片商高通(Qualcomm)唱好今季業績前景，股價急升12.31%至144.85美元；通用汽車(GM)上季每股賺2.83美元，遠好過預期的1.45美元，股價早段升漲3.15%至36.35美元。

標指周三勁升2.2%，為1932年以來最佳的大選日表現，Sundial Capital Research引述數據分析指，標指在大選後3個月的升幅中位數為4.4%，意味股市升浪尚未結束。

Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd稱他在選前已表明，無論大選結果如何，只要沒有混亂局面，將會有利股市，現時投資者應對市場前景「頗為正面」。星級分析員Tom Lee更估計股市動力將延續到今年底，他指出很多投資者在大選前不敢入市，涉及資金多達4.5萬億美元，現時這些資金重新入市，可望帶動股市向上。

Natixis環球市場策略員Esty Dwek表示，如果拜登入主白宮，國會繼續呈分裂局面，市場應該滿意，因為財政刺激方案規模不會過大，同時亦不用擔心加稅和收緊監管。