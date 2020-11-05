【產經評論】螞蟻觸礁待善後　水能載舟能覆舟

螞蟻集團原定本月初中港兩地上市，大量資金因而泊入香港，銀行體系結餘由第三季初的約1,300億元，升至近日的逾4,500億元水平。誰料如此大型的上市活動話停就停，大量資金的如意算盤被打亂，後續操作實煞費思量，但亦不排除大鱷們已積極部署散水，盤算着如何在股、匯及期指市場大肆操弄一番。監管當局宜密切監察，加強防範，須謹記「水能載舟，亦能覆舟」的教訓！

世紀新股上市計劃胎死腹中，理論上會打擊市場氣氛。惟昨日港股急升逾800點，多隻中資科技股股價破頂，恒生科技指數創出新高，大市成交增至逾1,700億元。大市氣氛熱鬧，一來反映美國選情變化，二來也說明認購螞蟻的資金退款仍在進行中，部分專程來申購的海外資金流入港股炒作。畢竟，此前不少大戶為搭螞蟻上市順風車，已積極增加中科股持倉。天曉得好夢成空，如今要套現，也不是話沽就沽，做場大龍鳳推高指數才有望全身而退。

另一角度看，雖然全球市場流動性充裕，但疫下經濟衰退，全球市場的平均投資回報難言理想。反而藉着東、西方經濟體復甦步伐不一，為資金提供多種對沖的機會。

平心而論，在港上市的中科股，估值已不便宜。目前股價仍不斷破頂，主要是由資金市帶動。主因這類股份市值大、流通性足，正合喜愛速戰速決的游資胃口。然而，未來一個月內，投資者則要提高戒備了，皆因美國總統選舉紛爭年底前必獲解決，政局將漸見明朗；加上，歐美這波疫情，預料12月中前便會見頂。在此之前，金融大鱷極有可能先推高港股，製造旺盛交投方便散貨，然後再將資金套現，逐步回流至歐美市場，以配合炒作當地的新一輪刺激經濟方案，及部署迎接傳統新年旺季。

按以往經驗，金融大鱷在遠期港匯、股市及期貨市場布局，協同操作「提款」的例子屢見不鮮。大家須有心理準備，在缺乏長期投資項目吸納流動性的前提下，資金早晚會流走，並會掀起大波瀾。

說到底，中科股的增長前景雖然吸引，但眼前估值飛升更多是由氾濫的資金所造成。難有意外地，牛市每次都是在狂喜中死亡。未來一段時間，投資者宜高度關注港匯、股市沽空和期指倉位的變化。始終宏觀經濟未能配合，升市便如建於沙堆上的城堡。積聚的流動性規模愈大，估值修正之日的衝擊破壞亦必然愈大！