myTV Gold下月推新服務

在千禧年代，人們觀看電視節目的習慣大為改變，不再局限在電視機，而是手機及平板等多屏幕穿梭。據myTV SUPER業務發展營運總裁林桂興透露，黃金時段亦由傳統電視的從黃昏開始，在OTT之上大幅推後至晚上11時才開始。

他指出，不少觀眾都不希望受電視節目時間表所束縛，OTT的視像點播服務(Video on Demand)正切合這方面需要，長假期通宵達旦「煲劇」已不是新聞，但原來工作日的午飯時間，亦是點播的另一個黃金時段。另外，人們亦不希望劇情受傳統電視尺度的太多拘束，正好OTT平台沒有電視條例及守則的限制，「尺度寬啲，認受性各方面可以多啲」，話題性、吸引力亦由此而來。

基於上述的好處加上TVB強大的製作能力，林稱，公司在本年初已向原創(Original)的方向構思，推出myTV Gold訂戶專享的原創綜藝《雙祥見》、《搬家》等；其後又向該批精選服務訂戶推出「搶先睇」服務，都是原創劇集在翡翠台播放以先，率先在myTV SUPER上全套劇集供點播。現時目標是每月會有一套「搶先睇」或原創劇集或原創綜藝可以推出。

目前myTV SUPER付費訂戶數量已經超過130萬人，當中月費較高的myTV Gold訂戶數目由今年6月公布的逾4.2萬人，增加至逾7萬人，使用專用解碼器和使用專用流動程式(App)的月費為148元和98元，都較以往有所上升。林桂興指，有信心以目前的上客速度，myTV Gold訂戶年底可以突破10萬。

雖然網上尺度較寬鬆，可增加劇集內容彈性，但林強調非指不雅內容，也有更多空間予公司去宣傳產品，例如可於點播節目中直接展示商品，這對myTV SUPER廣告收入有幫助，也能與其擴充網購服務OK BUY產生協同效應。

他引用市場調查，指出目前香港網上廣告總支出達20多億元，如果能取得10至15%市場，成績經已不俗。市場調查亦指，TVB網絡廣告的接觸層面，以致觀眾的信任度都較其他社交網絡強，可以說，強化myTV SUPER將有助公司搶佔傳統電視不能達到的廣告市場。