新濠博亞上季轉蝕25億

公司主席何猷龍在業績報告內表示，新冠肺炎疫情及緊接着的旅遊限制，持續對營運和財務表現造成負面影響。然而在第三季度見到有中度的改善，主要受惠於公司在塞浦路斯和馬尼拉的賭場重開，以及中國內地逐漸恢復個人遊簽證。

新濠博亞第三季總營運收益下跌85.2%至約2.12億美元，主因是在疫情之下所有博彩和非博彩收入表現疲弱。季內經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)虧損約7,674.1萬美元，去年同期為盈利4.18億美元。公司澳門主要物業路氹的新濠天地，項目經調整EBITDA約4,920萬美元，按年下跌約78.88%。

在業績電話會議上，管理層多次被問到內地打擊賭業和賭業中介活動的影響，何猷龍認為，長遠對澳門有利，因為博彩必須在內地境外進行，可帶動澳門遊客數字上升。至於被問到澳門賭業中介(俗稱疊碼仔)的資金短缺情況，集團管理層表示，或與香港和澳門、內地和澳門未能恢復自由通關，以致疊碼仔未能到內地或香港收數有關。