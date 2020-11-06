東方日報B1：阿里季賺287億挫60%　美國股價曾跌逾4%

上海證券交易所周四再回應螞蟻煞停上市時表示，這是螞蟻及主承銷商「根據實際情況作出的決定」，該所「尊重並支持該決定」，跟該所日前宣布「決定你公司(螞蟻)暫緩上市」的講法有異，引起外界關注。阿里主席兼首席執行官張勇表示，阿里作為螞蟻的股東，正積極評估近期監管環境轉變之影響，並會因應地採取適當措施。

儘管阿里香港股價周四偷步回升6.28%，以全日高位294.6元收市，惟業績出爐後，阿里美國股價曾跌4.12%，低見283.54美元，折合較港低6.69%。外電引述分析員指，阿里上季天貓平台的增長速度，以及中國零售商業的年度活躍消費者數9月底增至8.81億人，均不及預期。

阿里上季股東應佔純利之所以暴跌，主要是去年同期取得螞蟻33%股份時確認了一次性的重大收益，推高了比較基數。該公司上季收入按年增長約30%至1,550.59億元，其中收入佔比最大的中國零售商業客戶管理收入按年增長約20%至693.38億元，原因包括推薦訊息流等新變現模式收入增長強勁、天貓網上實物商品交易額(GMV)按年增長21%。

雲計算方面，上季收入按年增長逾60%至148.99億元，期內EBITA虧損(除息、稅及攤銷前虧損)按年縮窄約七成至1.56億元，EBITA虧損率按年縮窄4.56個百分點至僅1.04%。首席財務官武衛重申，雲計算EBITA將於截至明年3月底止的半年內轉正，長遠而言利潤率沒有理由會達不到國際雲計算同業的水平，現階段重點工作是繼續擴大市場領先優勢。

市場繼續關注螞蟻的去向，英媒引述消息報道，螞蟻煞停上市後需要最少半年時間始能捲土重來，期間要滿足內地監管機構的新要求及準備提交新的招股書，屆時估值恐將大跌。

滙豐環球研究發表報告指，按內地正徵詢意見的網絡小額貸款新規，網絡小貸公司在單筆聯合貸款的出資比例不得低於三成。假設螞蟻全部貸款是聯貸，推算其應收貸款屆時將大增接近20倍，連同小貸公司槓桿規定上限為淨資產5倍，以及前述之三成「底線」，螞蟻資本缺口達930億元，而當資本額增大，股本回報率(ROE)繼而螞蟻的估值就會被拖低，並估算螞蟻估值每降低10%及20%，對阿里估值影響分別為1.3%及2.6%。

不過，該行強調，內地針對網絡小貸的新規對螞蟻的實際影響，還要看螞蟻日後收取甚麼利息，建議投資者將阿里的重心放在數碼化帶來的多個增長引擎。

螞蟻小貸服務監管壓力上升，被問到它在阿里電商平台交易額當中佔多大比例，張勇未直接回應，指出小貸服務與支付寶一樣是阿里增進消費者體驗的途徑，電商平台不但幫助他們找到心中想要的商品，還給予多樣靈活的付款選擇，阿里將會繼續循便利客戶的原則發展。