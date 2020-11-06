聯儲局維持利率不變　符合預期

聯儲局結束美國總統大選後首次議息會議，於香港時間周五(6日)凌晨公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。聯儲局主席鮑威爾稍後將召開記者會，或評論新一屆美國政府及國會的組成，對該局政策的潛在影響。

聯儲局結束一連兩日會議後發表聲明，指出經濟活動及就業市場持續復甦，但依然遠低於年初水平，整體金融條件亦見改善，部分原因是政策措施支持經濟並增加向美國家庭和企業信貸。不過，需求疲弱及油價大幅下調，令消費物價受壓。

聯儲局表示，經濟向去很視乎疫情的發展，而持續的公共衞生危機短期繼續令經濟活動、就業和物價受壓，並對中期經濟前景構成重大風險。

投票取向方面，公開市場委員會(FOMC)成員一致通過決議。

美國總統選舉過程大致順利，儘管暫未有最終結果，但形勢愈趨明朗，令市場鬆一口氣。不過，基於美國共和黨很大機會保住參議院控制權，意味民主黨的拜登即使入主白宮，新一輪財政刺激方案規模勢遠低過民主黨主張的2萬億美元，加上近期疫情惡化，令聯儲局加碼刺激經濟的壓力增加。

聯儲局現時以每月約800億美元的步伐買入不同年期的美債，為免融資成本上升打擊經濟復甦，部分市場人士相信當局很快需要將買債重點放在長債方面，又或增加整體買債規模。

長遠而言，新任美國總統可能重塑聯儲局，包括撤換任期在2022年屆滿的鮑威爾。不僅如此，現時局內有兩個理事席位懸空，若拜登當選並如部分市場人士預期般委任現任理事布雷納德為財長，更會出現3個空缺。而且，拜登當選勢推動聯儲局收緊銀行監管。