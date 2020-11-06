美股收市：道指升542點　納指距離新高僅不到2%

儘管美國大選未有最終結果，但形勢日趨明朗，美國股市周四(5日)大幅上漲。道指收報28,390點，升542點或1.95%，連升4日；標指收報3,510點，升67點或1.95%；納指收報11,890點，升300點或2.59%，距離紀錄新高僅餘不到2%。

科技股成為大選後升市最大動力，亞馬遜及Facebook繼周三分別升逾6%及8%後，周四收市再漲2.49%及2.54%。消息指蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 12的晶片供應緊張，股價仍漲3.55%，收報119.03美元。

標指周三勁升2.2%，為1932年以來最佳的大選日表現，Sundial Capital Research引述數據分析指，標指在大選後3個月的升幅中位數為4.4%，意味股市升浪尚未結束。

Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd稱他在選前已表明，無論大選結果如何，只要沒有混亂局面，將會有利股市，現時投資者應對市場前景「頗為正面」。星級分析員Tom Lee更估計股市動力將延續到今年底，他指出很多投資者在大選前不敢入市，涉及資金多達4.5萬億美元，現時這些資金重新入市，可望帶動股市向上。

Natixis環球市場策略員Esty Dwek表示，如果拜登入主白宮，國會繼續呈分裂局面，市場應該滿意，因為財政刺激方案規模不會過大，同時亦不用擔心加稅和收緊監管。