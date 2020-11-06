致富：市場多變　A股基金可看高一線

由年初至今，全球主要股市表現，按各自的指數計算，美國和日本股市期內大致沒有升跌，英國和香港股市則累積下跌一至兩成，唯獨內地A股錄得頗明顯的升幅，部分A股基金升幅更達六至七成，成為市場焦點。

致富財富管理部總經理張德明解釋，雖然內地A股在本年三、四月新冠肺炎疫情的高峰期跌至低位，但隨着中國疫情得到控制，經濟亦隨之復甦，A股亦從谷底回升。人民幣匯價近月更升至二年新高。

相反歐美疫情反覆，美匯指數由本年的高位102點，反覆回落至近期的93點。張氏認為，美國政府的財政赤字和對外貿易赤字，一時三刻是難以解決的，導致社會矛盾加劇，加上中美緊張關係持續加劇，若一旦發生地緣政治事件，股市和經濟回調實不足為奇。

投資者在云云A股基金之中，怎樣尋找理想之選呢？張氏認為，可根據過往的表現作參考，投資者可在致富集團的網頁或Facebook專業找到一些專注A股或中國公司股票基金的過往表現，部分由年初至今升幅達三、四成，甚至六、七成。

另外，他亦認為，投資組合內有較多內房、內需資產的基金可被看高一線，原因是內地官方已提出「國內國際雙循環」的新發展格局。另一方面，疫情至今，內地人不能出國旅遊消費，資金將會集中在內地娛樂、購物，都為這類型的基金提供有利條件。

張氏亦指出，如擔心未來人民幣匯價下跌會影響投資回報，部分A股基金有做貨幣對沖，免卻匯率變動帶來的損失，投資者可多加留意。

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