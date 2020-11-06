永利澳門第3季轉蝕2.8億美元

期內經營收益總額更按年大跌93.74%，至6,706.9萬美元。當中，娛樂場經營收益插95.64%，至3,945.5萬美元；客房經營收益跌86.81%，至944.4萬美元；餐飲經營收益瀉74.99%，至1,246.2萬美元。

公司位於澳門路氹的旗艦物業永利皇宮，第3季經營收益為1,570萬美元，按年減少97.4%。經調整後的物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)虧損為7,760萬美元，而去年同期為1.622億美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.04%，低於2.7至3%的物業預期範圍，亦低於2019年第3季錄得的3.19%。中場業務的賭枱贏額百分比為22%，低於2019年第3季錄得的25%。

位於澳門半島的永利澳門期內經營收益為5,140萬美元，按年減少89.2%。經調整後的物業EBITDA虧損為3,450萬美元，而去年同期為1.39億美元。中場業務的賭枱贏額百分比為18.7%，低於2019年第3季錄得的20.7%。