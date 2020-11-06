【專家點評】麥嘉嘉：受惠國策　5G及大數據值博

美國總統大選勢必為股票市場增加波動，可以預料於選舉前後，市場風險胃納下降，部分風險資產有機會面對沽售壓力。由於整個過程中的不確定性太多，我們建議短線暫時減持美股持倉，等待選舉結果塵埃落定及刺激措施明朗化後始作部署。

除美國總統大選外，投資者需關注歐盟與英國關於脫歐後的貿易協議。由於雙方現正積極達成共識，「硬脫歐」風險暫時緩和，英鎊曾重上1.3兌每美元水平。不過，投資者不宜過於樂觀，若最終未能達成有序脫歐，英國從明年1月起便要面對歐盟的重大貿易壁壘，加上當地疫情未見有明顯好轉迹象，不確定因素料將限制英鎊表現。

中國方面，中共第19屆五中全會已閉幕，會議提出2035年的遠景目標，包括經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。會議期間，工信部表示要將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域納入「十四五」規劃。11月投資主題包括5G與雲計算、大數據及人工智能。

策略上，申萬宏源香港投資顧問部繼續偏好內需主題板塊，包括汽車、食品飲料、醫療保健及互聯網消費等。

信貸方面，我們繼續看好中國信貸。事實上，中國債券市場規模達14萬億美元，僅次於美國債券市場的45萬億美元。中國債券市場在當前疫情下，為投資者提供分散風險及可觀收益好處。無論在岸或離岸美元債與成熟市場的股市相關性都較低。我們認為內地出現系統性信貸危機的風險相對低。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票)