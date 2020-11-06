【零售浩劫】思捷環球全年虧損擴大至39.92億元

思捷表示，半年財務業績表現符合集團預期，反映其重塑業務的努力取得成果。經調整匯率變動後的集團除利息及稅項前虧損較18/19財政年度上半年增加14億港元。綜觀集團的歐洲業務，可見集團實現了強勁的毛利率增長，銷售正價組合及店舖按年銷售增長獲顯著改善，而且經營開支亦大幅下降。

為集中資源並重新調整營運以最有效地應對全球性大流行病的挑戰，集團於4月決定進一步採取重組措施，而作為重組計劃的一部分，集團決定關閉位於新加坡、馬來西亞、台灣、香港和澳門的所有業務。就此，中國以外全部56間於亞洲地區的店舖均已於2020年6月底關閉。

此外，思捷旗下6間德國附屬公司制定的破產計劃已獲債權人大會批准，該計劃預期本月14日生效。11月底前，破產法院料將通過終止破產程序的最終裁決。集團預計將獲約18.52億元債務減免。

該集團另公布，Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH將退任公司非執行董事及董事會轄下的審核委員會成員，由公司舉行的應屆股東周年大會結束時起生效。