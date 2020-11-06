【市前重點睇】油價呈弱　港股外圍升逾200點

●美匯指數跌至92.52，離岸人民幣(CNH)曾高見6.6059，港匯報7.7537，美元兌日圓處103.67，歐元升至1.1819，英鎊漲至1.3134。金價一度升穿至1,950美元。布油跌至40.8美元，紐油弱見38.45美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升逾200點。

●聯儲局主席鮑威爾在記者會上稱，美國新冠肺炎疫情近期有所升溫，情況尤其令人擔憂，強調經濟前景非常不確定，但認為該局可支持金融穩定性和需求。

●美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少7,000人，至75.1萬人，高過經濟師預期的73.5萬人；而截至10月24日止1周的持續申領救濟人數降低53.8萬人，至728.5萬人，但仍高過預期的720萬人。

●美國10年期國債孳息率持平，報0.7629厘。

●即月恒生指數夜期收報25,883點，升73點，高水187點，成交32,987張。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報25,801點，升105點或0.41%。

●紐約12月期油收報每桶38.79美元，跌0.36美元或0.92%；布蘭特1月期油收報每桶40.93美元，跌0.3美元或0.73%。

●紐約12月期金收報每桶1,946.8美元，升50.6美元或2.7%。

●虛擬貨幣比特幣突破15,000美元大關，創近3年高位。

●摩根士丹利和瑞信的分析員估計，未來的新冠肺炎疫苗市場價值每年超過100億美元(約780億港元)，為現時大部分以政府資金進行研發的藥廠帶來可觀收益。

●歐盟表示，將2021年歐元區經濟增長預測由7月份所估計的6.1%，下調至4.2%，2022年估計將增長3%。

●螞蟻集團A股周五(6日)啟動退款，上交所指將依法依規審慎處理螞蟻後續股票發行和上市事宜。