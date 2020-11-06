【專家點評】古勝：物管股再起動　吼邊隻好？

港股尋日飆升809點，升逾3%收報25,695點，以全日最高位收市，氣勢如虹。實話實說，老古周三講話個市可能炒埋今個禮拜，但勢估唔到咁犀利，一口氣飆上現水平。短線阻力在25,800點，升穿兼企穩，26,500點不是夢。

雖然睇係咁睇，但老古並唔係叫大家盲目瞓身去追。皆因港股由低位24,000點水平反彈至今已有1,600點，大機會回調整固。加上美國總統大選結果仍存變數，市場推測可能要拖到12月先有結果，過程中或出現突發事件拖冧大市，所以都係小心為妙。

睇其走勢，中海物業於5月中高見9.36元，再於7月中高見9.22元，其後雙頂跌穿頸線直插，至本月4日(周三)低見5.08元，即市反彈至5.5元收市，昨(5日)再彈逾3%收報5.68元，於10天線上收市。短線守穩10天線可小注博入，較大阻力位在50天線6.4元，向下跌穿5.4元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝