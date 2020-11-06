全球經貿戰：美國首三季對華農產品出口創2017年來最高

美國農業部數據顯示，美國對中國農業及相關產品的出口在今年首9個月達到138億美元(約1,076億港元)，為中美第一階段貿易協議基準(2017年1至9月)以來的最高水平，該年出口量約為144億美元(約1,123億港元)。

自4月以來，中國已加大對美國農產品的採購量，但許多產品如玉米和大豆，是在當前收成後才交貨，尚未反映在上述數據中。

此外，美國農業部外國農業服務局數據顯示，估計中國2020/21玉米進口量為2,200萬噸，遠高於官方預測的700萬噸。

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