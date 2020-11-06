史上最大批！美扣留逾10億美元比特幣　疑與黑市網站有關

比特幣近年受到投資者關注，但這種虛擬貨幣卻成為犯罪的溫床。外媒報道，美國司法部官員本周繳獲價值逾10億美元的比特幣和其他數碼貨幣，這是司法部有史以來繳獲的規模最大的虛擬貨幣。而這些貨幣與網上黑市網站「絲綢之路」(Silk Road)有關。

司法部表示，繳獲的6.9萬枚比特幣曾屬於「絲路」創辦人烏布利希(Ross Ulbricht)。這些比特幣在2012年和2013年被一名黑客從Ulbricht那裏偷走，黑客賣掉部分比特幣，但大部分在一個名為「錢包」(Wallet)的數碼帳戶中多年未動。

「絲路」是暗網上提供毒品、黑客、買兇等非法行為的交易市場，已在2013年被美國當局關閉，創辦人烏布利希於2015年被判處終身監禁。

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