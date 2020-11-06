中國經濟：10月汽車銷量料按年增長逾11%
2020年11月06日 10:48
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
中國汽車工業協會周四(5日)發布的重點企業統計情況推算，10月內地汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，較9月下降0.8%，較去年同期增長11.4%。細分車型來看，乘用車銷量年增7.3%，商用車銷量年增27.5%。
今年首十個月，汽車行業累計銷量預估為1,966萬輛，按年下降4.8%；細分車型來看，乘用車銷量按年減10.1%，商用車銷量按年增20.6%。
中汽協指出，車企近日陸續披露10月汽車銷量數據，多家出現雙位數的年增率。以比亞迪股份(01211)為例，10月新能源汽車銷量達2.3217萬輛，按年增84.8%；10月汽車銷量4.77萬輛；首十月累計31.67萬輛，按年減15.98%。江鈴汽車10月汽車銷量為3.4008萬輛，按年增25.7%；福田汽車10月汽車銷量為6.978萬輛，按年增29.6%；小鵬汽車10月總交付量達3,040輛，按年增2.29倍；蔚來汽車10月共交付新車5,055輛，創品牌單月交付數新高，按年倍增，並是自今年3月以來連續第八個月增長。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020