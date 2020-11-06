中國經濟：10月汽車銷量料按年增長逾11%

中國汽車工業協會周四(5日)發布的重點企業統計情況推算，10月內地汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，較9月下降0.8%，較去年同期增長11.4%。細分車型來看，乘用車銷量年增7.3%，商用車銷量年增27.5%。

今年首十個月，汽車行業累計銷量預估為1,966萬輛，按年下降4.8%；細分車型來看，乘用車銷量按年減10.1%，商用車銷量按年增20.6%。

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