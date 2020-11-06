新冠肺炎：日本9月家庭支出降10.2%　實際工資七連跌

日本政府周五(6日)公布，9月家庭支出按年下降10.2%，為有紀錄以來第四大降幅，實際工資按年下跌1.1%，連續第7個月下滑，反映國內需求疲軟將繼續拖累全球第三大經濟體的復甦。

與8月份相比，9月家庭支出按月增長3.8%，顯示日本家庭正在逐漸適應疫情大流行時期的生活。然而，企業為了應對疫情打擊，導致加班費和獎金在9月份大幅下跌，顧員收入下滑可能會削弱消費。

日本第一生命研究所首席經濟學家Yoshiki Shinke表示，隨着民眾似乎已經習慣應對新冠病毒，9月份服務支出有所恢復。儘管疫情可能會反彈，但他預計消費者支出將逐漸增加。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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