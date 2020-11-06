中國經濟：訂單增長　但企業拖數情況惡化

外媒報道，中國企業今年花在收應收賬項的時間破紀錄，而大企業或地區政府更成主要拖數者，長此下去，必會拖慢經濟增長步伐。

報道引述官方數據顯示，今年首三季，中國私人製造商平均要等54天才能收到賬項。在2019年，平均日數是45天，而在五年前，平均只需27天。今年首九個月，內地工廠的應收賬增長14.3%，為過去六年間最快的增長。

雖然內地成功控制疫情，商業活動逐步復常，但以工廠為主的大量民企卻因為被拖數，同時需要舉債，掙扎求存。客戶拖數，令民企放慢增長計劃，而民企正正是主要的職位提供來源，放慢增長將影響經濟景氣。

個別民企表示，本要求客戶在出貨後三個月內付款，但在今年，多達三分二的客戶要求延期付款，而大企業和地區政府往往更帶頭拖數，周轉困難令民企生存困難。

報道引述分析指出，大量拖延付款的問題源於工業利潤減少，令企業準時付款出現困難。中國製造業盈利去年跌3.3%，今年首九個月再跌2.4%。景氣欠佳，有議價能力的大企業要求合作的小企業接受更苛刻的條款，威脅小企業的生存空間，畢竟企業要交稅，也要支薪，盈利不繼變成現金流，自然無法支持下去。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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