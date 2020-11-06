新冠肺炎：渣打擬2021年起永久實行彈性工作安排

2020年11月06日 11:00
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    （Getty Images圖片）
    渣打銀行於新冠肺炎疫情期間讓多數員工採取彈性工作安排，料將成為永久的工作模式。
    外媒報道，渣打指其目標是到2021年底前，讓其大約50%的市場，涵蓋約6萬名員工中的七成左右，都能採取混合工作模式。這意味着員工可以選擇完全在家中工作、完全在辦公室工作，或採取兩者混合的方式。
    渣打表示，致力於在2023年前讓九成員工都能採取彈性工作模式，惟基於職能不同，有部分員工必須全部時間都在辦公室辦公。
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