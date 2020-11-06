港股格局：姚浩然料大市上升動力有限　睇好騰訊

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統大選仍未有結果，但市場傾向民主黨拜登當選，未來政策將推動基建、就業及紓困措施，隔晚美股延續升勢。不過，港股近日升勢過急，且美國大選結果仍有變數，料大市上升動力有限，恒指於25,900至26,000點阻力不輕，回調宜守25,300點。

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