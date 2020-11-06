港股格局：姚浩然料大市上升動力有限 睇好騰訊
2020年11月06日 11:01
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統大選仍未有結果，但市場傾向民主黨拜登當選，未來政策將推動基建、就業及紓困措施，隔晚美股延續升勢。不過，港股近日升勢過急，且美國大選結果仍有變數，料大市上升動力有限，恒指於25,900至26,000點阻力不輕，回調宜守25,300點。
雖然螞蟻集團上市觸礁，但資金回流，帶動其他中資科技股做好。不過，姚認為，相關股份升勢太急，唔建議高追，不妨待回調再買。當中他中線看好騰訊控股(00700)，預期其第三季業績業績理想，且估值合理，若回調至600港元樓下可吼位吸納。
民主黨拜登選情領先，市場憧憬中美關係改善，帶動此前被特朗普政府封殺的中興通訊(00763)，以及半導體股如中芯(00981)等股份反彈。姚浩然指出，投資者追貨宜留意股份的基本因素及估值，例如中芯在20元樓下買入值博率相對較高，料股價主要在20至26元區間上落，當股價升至27至28元則應審慎。
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