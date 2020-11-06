港元拆息︰1個月跌至0.2厘
2020年11月06日 11:20
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（中新社圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.04厘；1星期拆息報0.1厘；與樓按相關的1個月降至0.2厘；3個月處0.42厘水平。
6/11/2020
隔夜 0.04027厘
1星期 0.10446厘
2星期 0.14464厘
1個月 0.20881厘
2個月 0.33351厘
3個月 0.42286厘
6個月 0.61536厘
12個月 0.78988厘
5/11/2020
隔夜 0.05000厘
1星期 0.11476厘
2星期 0.15589厘
1個月 0.24667厘
2個月 0.35607厘
3個月 0.43571厘
6個月 0.62875厘
12個月 0.80054厘
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