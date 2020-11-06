港元拆息︰1個月跌至0.2厘

2020年11月06日 11:20
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    （中新社圖片）
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.04厘；1星期拆息報0.1厘；與樓按相關的1個月降至0.2厘；3個月處0.42厘水平。
    6/11/2020
    隔夜 0.04027厘
    1星期 0.10446厘
    2星期 0.14464厘
    1個月 0.20881厘
    2個月 0.33351厘
    3個月 0.42286厘
    6個月 0.61536厘
    12個月 0.78988厘
    5/11/2020
    隔夜 0.05000厘
    1星期 0.11476厘
    2星期 0.15589厘
    1個月 0.24667厘
    2個月 0.35607厘
    3個月 0.43571厘
    6個月 0.62875厘
    12個月 0.80054厘
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