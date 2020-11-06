安我保險推連串活動賀一周年　電子錢包保障擴至實體八達通

為慶祝成立一周年，虛擬保險公司安我保險(Avo)於11月推出連串活動。其中包括特別設計的電子錢包保障Mini版、有獎尋寶遊戲，以及與癲噹、文地貓和東尼電機等本地插畫家攜手推出的動漫畫系列。

Avo保險擴大現有的電子錢包保障範圍至實體八達通。Avo保險現時的電子錢包保障計劃，保障因未經授權交易及盜竊而造成的交易損失，保額最高達50,000港元，讓客戶網上消費更安心。而全新的電子錢包保障Mini版(每年38元)，因應早前八達通擴大服務範圍，Mini版以保障實體或智能八達通(如：Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay)為主。倘投保人遺失或被盜用八達通，可索償在成功報失的3小時內的實際及不可復得的金錢損失，保額最高達500元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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