資深投行專家：美國經濟及企業利潤呈現極悲觀信號

機構投資人名人堂(Institutional Investor Hall of Fame)成員、Richard Bernstein Advisors執行長兼投資長Richard Bernstein接受外媒訪問時表示，經濟和企業利潤呈現極度悲觀的信號，將為市場帶來極大的麻煩！

Rich Bernstein將技術含量高的納斯達克指數與羅素2000指數相比較，得出預兆經濟和企業利潤的戲劇性且非常悲觀的信號。事實上，今年以來，納斯達克指數累升32%，而追蹤對經濟敏感的小型股的羅素2000指數則基本持平。他特別關注監管及反誠信風險，認為「大科技」(BIG TECH)已成為政治家的工具，並警告稱危機可能迎面而來，這可能會導致另一場互聯網泡沫破滅。

他又認為，美國共和黨人針對言論自由衝突而針對許多高科技最受歡迎的公司，而民主黨人則追逐明顯的壟斷，故哪一方在白宮都沒關係。他還警告說，圍繞新冠肺炎疫情和總統選舉的不確定性，將繼續給市場和經濟帶來壓力，這是每個人都應該考慮的主題！

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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