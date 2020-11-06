【專家點評】李偉傑：阿里多引擎驅動增長　屬中長線之選

過去半年多來，阿里巴巴和中小企業、商家一起實現「數碼化」，可謂「春雷」秋實。從年初至今，新冠肺炎疫情對全球經濟和社會生活產生了重大影響，在這個需要全社會共同面對的艱難時期，阿里巴巴宣布啟動扶助中小企業的特別行動「春雷計劃2020」。這些舉措包括開設數碼化「外貿專區」，打造數碼化產業帶，延長免費「0賬期」時限等等；不僅幫助中小企業數碼化轉型，也加速了生鮮快消等行業向線上轉移，並催生出新的行業機遇。

在這個過程中，阿里巴巴商業操作系統也在不斷迭代升級。除了滿足消費者需求，阿里巴巴還為商家提供豐富多樣的服務和產品，幫助企業和品牌推廣和發布新品，進行產品開發、渠道和供應鏈管理，營運數碼化資產，提升經營效率，降低經營成本。

這半年來加速的數碼化發展，可從阿里的季績反映成果。其中天貓線上已付實物商品交易額GMV(剔除未支付訂單)在2020年9月份季度同比增長21%，期內快速消費品仍然是天貓增長最快的品類，主要由食品和飲料、保健、美容和個人護理領域強勁推動。此外天貓服飾的增長速度已經恢復到較新冠疫情爆發前更高的水平。同時天貓國際成功滿足新的消費需求。天貓國際已付GMV在本季度同比增長37%。而淘寶直播成為了商家、品牌、網絡紅人(KOL)和阿里巴巴各業務與用戶及客戶進行互動的重要營銷和分銷方式，截至2020年9月30日止的12個月，淘寶直播產生的GMV超過3,500億元。

而菜鳥網絡的季度收入同比增長73%至82.26億元，主要由於集團快速發展的跨境及全球零售商業業務，帶來的單均收入上升和已履約訂單量增長。雲計算業務季度收入同比增長60%至148.99億元，主要受到來自互聯網、金融及零售業的客戶收入增長所推動。截至2020年 9月30日，約60%的A股上市公司都是阿里雲的客戶，於2020年9月，平均消費額同比增長 45%。

在整體各項業務增長幅度理想下，加上在撇除此一次性收益後非會計準則淨利潤同比增長44%至296.9億元人民幣，優於市場預期，跑贏中國整體社會消費者零售銷售總額，亦跑贏全球科網同業增長。在多引擎持續驅動長期增長下，中長線能接近50天平均線水平可作吸納，中線目標可看325元，止蝕258元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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