【專家樓評】黃詠欣：有樓按在身又想做擔保人 有咩要求？

最近收到讀者查詢，有一位爸爸打算作擔保人，協助即將結婚的兒子置業。不過，由於他持有的物業尚未供完樓，故此他擔心不能做擔保人及不能做到90%按揭。

其實本身有樓按在身，一樣可以做擔保人，不過申請按揭成數會扣減一成，而計算供款佔入息比率及壓力測試的基準亦要扣減10%。另外，不論擔保人有沒有樓按在身，最高按揭成數同樣可以做到90%，不過在計算供款佔入息比率時，如擔保人有樓按在身供款佔入息比率不超過35%，及壓力測試後供款佔入息比率不超過45%。

這個案中的爸爸本身物業每月供款約2萬元，現計劃擔保兒子買入樓價800萬元物業，以按揭成數90%(貸款額為720萬)、供款年期為30年及按揭息率2.5%作計算，每月供款即約28,449元。

銀行要將擔保人原物業月供20,000計算在供款佔入息比率內，即每月總供款為48,449元，而供款不能超過入息35%，即每月家庭總收入138,426元，若果擔保人並無其他按揭供款，計算後每月家庭總收入只需56,898元；另外在計算加息3厘壓力測試後，擔保人原物業每月供款為28,617元，新物業每月供款為40,881元，屆時每月總供款為69,498元，而供款不能超過入息45%，即每月家庭收入為154,440元，同樣地若擔保人並無其他按揭供款，每月家庭總收入則約為68,135元。

由以上例子可以看到，如擔保人有樓按在身，所需入息要求會大增。因此，筆者建議各位在置業前要先行計算清楚及了解一下擔保人是否有樓按在身，以免日後失去預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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